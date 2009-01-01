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Катя Осадчая похвасталась идеальной фигурой после родов

Сегодня, 10:50

Поклонники звезды обратили внимание на ее быстрое возвращение в форму.

Катя Осадчая
Катя Осадчая Instagram
Новоиспеченная мамочка Катя Осадчая продемонстрировала идеальное тело после родов.  

Фотографией телеведущая поделилась на своей станице в Instagram.

На снимке телеведущая держит в руках анонс выхода нового сезона программы "Светская жизнь".

Поклонники звезды обратили внимание на ее быстрое возвращение в форму после родов. И оставили множество комментариев с восторженными отзывами. "Очень хорошо выглядите", "Катя Вы просто невероятная! Нежная, стройная, красивая! Здоровья Вам и малышу!!, "Богиня!".

Катя Осадчая
Instagram

Напомним, Ксения Собчак впервые после родов надела обтягивающий наряд.

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Катя Осадчая, фигура, роды
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