Катя Осадчая похвасталась идеальной фигурой после родов

Поклонники звезды обратили внимание на ее быстрое возвращение в форму.

Катя Осадчая Instagram

Новоиспеченная мамочка Катя Осадчая продемонстрировала идеальное тело после родов.

Фотографией телеведущая поделилась на своей станице в Instagram.

На снимке телеведущая держит в руках анонс выхода нового сезона программы "Светская жизнь".

Поклонники звезды обратили внимание на ее быстрое возвращение в форму после родов. И оставили множество комментариев с восторженными отзывами. "Очень хорошо выглядите", "Катя Вы просто невероятная! Нежная, стройная, красивая! Здоровья Вам и малышу!!, "Богиня!".

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Напомним, Ксения Собчак впервые после родов надела обтягивающий наряд.