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Катя Осадчая похвасталась идеальным декольте после рождения ребенка

Сегодня, 19:07

Телеведущая родила мальчика от своего коллеги Юрия Горбунова.

Катя Осадчая
Катя Осадчая Instagram
Неделю назад, 18 февраля, Катя Осадчая во второй раз стала мамой.

Как стало известно, телеведущая родила мальчика от своего коллеги Юрия Горбунова.

Некоторое время Осадчая не комментировала догадки прессы о пополнении в семье, однако позже поблагодарила всех за поздравления, подтвердив приятную новость.

А на днях на странице в Instagram телеведущая поделилась первыми впечатлениями от материнства. Осадчая призналась, что ее фигура пока далека от совершенства, а вот грудь — великолепна.

"Ровно неделя новой жизни. Ночные подъемы, прогулки и строгая диета кормящей мамы. Пока не идеальна талия), но идеальное декольте", — написала Осадчая.

Напомним, Ксения Собчак довольна увеличившейся грудью.

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Катя Осадчая, ребенок, сын, грудь, декольте
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