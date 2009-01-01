Катя Осадчая похвасталась идеальным декольте после рождения ребенка

Телеведущая родила мальчика от своего коллеги Юрия Горбунова.

Катя Осадчая Instagram

Как стало известно, телеведущая родила мальчика от своего коллеги Юрия Горбунова.

Некоторое время Осадчая не комментировала догадки прессы о пополнении в семье, однако позже поблагодарила всех за поздравления, подтвердив приятную новость.

А на днях на странице в Instagram телеведущая поделилась первыми впечатлениями от материнства. Осадчая призналась, что ее фигура пока далека от совершенства, а вот грудь — великолепна.

"Ровно неделя новой жизни. Ночные подъемы, прогулки и строгая диета кормящей мамы. Пока не идеальна талия), но идеальное декольте", — написала Осадчая.

Напомним, Ксения Собчак довольна увеличившейся грудью.