Катя Осадчая показала, как выглядела в 13 лет

На фотографии Осадчая шагает по подиуму с очень серьёзным выражением лица.

Катя Осадчая Instagram

Ведущая программы "Светская жизнь" Катерина Осадчая показала, как выглядела в 13 лет.

Снимок телеведущая опубликовала у себя на странице в Instagram.

На фотографии Осадчая шагает по подиуму с очень серьёзным выражением лица. Таким образом телеведущая поздравила Украинскую неделю моды с 20-летием. "Украинской неделе моды 20 лет! Моя модельная карьера началась так же 20 лет назад, летом 1997 года. На фото один из первых показов на Неделе моды, и я гордилась, что прошла кастинг у требовательной Лилии Пустовит. Ирина Данилевская, спасибо за фотографию", —подписала снимок Осадчая.

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Напомним, травести-дива Монро показала беременную Катю Осадчую.