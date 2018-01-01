Катя Осадчая поразила фанатов стройной фигурой в полупрозрачном платье

Телеведущая предстала в смелом образе на своем шоу.

Телеведущая предстала в смелом образе на своем шоу instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая появилась на шоу "Вечер премьер" в облегающем платье в сетку со стразами от отечественного дизайнера Эльвиры Гасановой.

Снимком потрясающего наряда она поделилась на своей странице в Instagram. Платье выгодно подчеркивало стройные ноги ведущей.

"Очень красивая", "Как всегда супер Красотка!", "Платье невероятное! Супер образ", "Катенька, вы просто прелесть", "Очень красивое платье!", - писали юзеры.

Осадчая была в платье от дизайнера Эльвиры Гасановой instagram.com/kosadcha

Осадчая была в платье от дизайнера Эльвиры Гасановой instagram.com/kosadcha

Другие же заметили, что это платье на показе Гасановой модель Алина Байкова носила топлес, а Осадчая одела под низ черное платье без бретелек: "Что-то здесь не то, вроде бы не так это платье в оригинале выглядит".

В таком же наряде на показе была Алина Байкова instagram.com/gasanova_boutique

Ранее Катя Осадчая в сверкающем платье заворожила поклонников.