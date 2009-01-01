Катя Осадчая родила малыша — СМИ

Отцом ребенка является популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов.

Катя Осадчая Instagram

Телеведущая Катя Осадчая родила ребенка в одном из киевских роддомов.

Об этом сообщает Ivona.

Именно по этой причине ведущая не смогла вести премию Marie Claire, которая прошла в Киеве 17 февраля.

Вместо 33-летней Осадчей мероприятие вел ее коллега с канала 1+1 Дмитрий Комаров.

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Отцом ребенка является популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов. По слухам, пара ждала мальчика.

Отметим, что это второй ребенок 33-летней Осадчей. У журналистки также есть 14-летний сын Илья от бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.

Напомним, Наташа Гордиенко в день св.Валентина родила сына.