Катя Осадчая родила малыша — СМИ

Отцом ребенка является популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов.
Об этом сообщает Ivona.
Именно по этой причине ведущая не смогла вести премию Marie Claire, которая прошла в Киеве 17 февраля.
Вместо 33-летней Осадчей мероприятие вел ее коллега с канала 1+1 Дмитрий Комаров.
Отцом ребенка является популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов. По слухам, пара ждала мальчика.
Отметим, что это второй ребенок 33-летней Осадчей. У журналистки также есть 14-летний сын Илья от бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.