Сегодня, 16:12 RSS

Катя Осадчая с маленьким сыном снялась для глянца

Сегодня, 10:51

На фото запечатлено, как она кормит малыша грудью.

 

Катя Осадчая
Катя Осадчая Instagram
Украинская телеведущая Катя Осадчая снялась для обложки издания Elle с новорожденным сыном Иваном.

Один из снимков фотосессии появился в Instagram издания.

На фото запечатлено, как телеведущая кормит малыша грудью.

О рождении второго ребенка Осадчей 18 февраля сообщила певица Руслана Лыжичко.

Катя Осадчая
Instagram

Отец ребенка — телеведущий Юрий Горбунов. Осадчая вышла за него замуж перед рождением сына.

У телеведущей есть сын от первого брака с депутатом Олегом Полищуком, с которым она развелась в 2004 году.

Напомним, дочь президента Киргистана показала, как кормит сына грудью.

Теги:  
Катя Осадчая, фотосессия, сын, кормить грудью, глянец
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...