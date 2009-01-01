Катя Осадчая с маленьким сыном снялась для глянца

На фото запечатлено, как она кормит малыша грудью.

Катя Осадчая Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая снялась для обложки издания Elle с новорожденным сыном Иваном.

Один из снимков фотосессии появился в Instagram издания.

На фото запечатлено, как телеведущая кормит малыша грудью.

О рождении второго ребенка Осадчей 18 февраля сообщила певица Руслана Лыжичко.

Instagram

Отец ребенка — телеведущий Юрий Горбунов. Осадчая вышла за него замуж перед рождением сына.

У телеведущей есть сын от первого брака с депутатом Олегом Полищуком, с которым она развелась в 2004 году.

Напомним, дочь президента Киргистана показала, как кормит сына грудью.