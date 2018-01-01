"Кайфонули": Илона Маска заметили в компании Снуп Дога

Известный бизнесмен посетил диджей-сет рэпера.
Таким снимком поделился на своей странице в Instagram австралийский телеведущий Ошер Гансберг.
Он неоднозначно подписал снимок – "Чемпионы мира-2018 по взлету в облака", поигравшись с двузначностью английского выражения "to get high".
В случае с Маском, Гансберг обыграл его работу в космической промышленности, "to get high" - "подняться высоко", что касается Снуп Дога, то здесь телеведущий сыграл на любви рэпера к марихуане - "to get high" также имеет значение "накуриться, кайфонуть".