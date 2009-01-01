Казахская девушка подняла общество на уши своей обнаженной фотосессией, опубликованы фото

Милиция заявила, что привлекла ее к административной ответственности.

В Казахстане 20-летняя девушка сфотографировалась на улице голой, чем подняла на уши всех поборников морали.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на nur. kz.

Из одежды на модели были только чулки да кружевной пояс.

Фотосессия прошла вечером, как скажет позже милиция, за три часа до Нового года. На безлюдной парковке и в мороз девушка пару раз сфотографировалась, облокотившись на черный хаммер.

Никакого "о-го-го" там не было. Все банально. Но какой-то умник засветил снимки в социальных сетях. Народ они зацепили.

Казахские средства массовой информации не указывают, кто первый обнародовал фотографии — их героиня или тот, кто ее снимал. Милиция подключилась к скандалу, когда комментарии под фото стали прожигать казахскую часть Фейсбука.

Одни твердили: "если тело красивое, то почему его скрывать". Другие: "все беды в стране от падения нравов". Третьи вставляли пять копеек: "разделась — не ваше дело, за собой следите".

Милицию интересовала, конечно же, не эта лирика, а правовая часть. А по ней фотоальбом при самом невинном раскладе (если это не пропаганда проституции, а баловство) тянет на посягательство нравственность и общественный порядок — то есть мелкое хулиганство, наказание за которое ужесточили в 2014 году: штраф до 10 минимальных зарплат (это около 750 долларов) или арест до 10 суток.

Девушку в чулках нашли 2 февраля. Имя ее не разглашаю, известно, она из Астаны и ей 20-ть лет. Милиция заявила, что привлекла ее к административной ответственности и отправила дело в суд.

Напомним, сексуальную казахскую "Барби" раскритиковали за фотосессию в белье.