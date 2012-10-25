Кэрри Фишер знала, когда умрет

Певец Джеймс Блант познакомился с Кэрри около пятнадцати лет назад

Кэрри Фишер Instagram

Голливудская актриса Кэрри Фишер , звезда "Звездных войн", догадывалась о своей преждевременной кончине.

Такую сенсационную информацию рассказал популярный исполнитель Джеймс Блант, пишет RadarOnline.

42-летний певец познакомился с Кэрри около пятнадцати лет назад. Ранее им даже приписывали роман, но дальше слухов дело не зашло. Тем не менее, знаменитости поддерживали настолько близкие отношения, что Блант взял ее крестной матерью своего ребенка.

Согласно изданию, Кэрри подарила ему картонную фигурку своей самой известной героини принцессы Леи. "На лбу фигурки были написаны дата рождения и дата смерти. Я обратил внимание, что дата смерти слишком уж близка", — сказал Джеймс. Каково же было его удивление, когда дата, написанная рукой Фишер, совпала с датой ее смерти.

В конце декабря прошлого года во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес у актрисы остановилось сердце. Но тогда ей повезло – на борту самолета оказался врач, который смог реанимировать ее и вернуть к жизни. Впрочем, это отсрочило смерть лишь на несколько дней. Четыре дня спустя, 27 декабря, Кэрри скончалась. Ей было 60 лет. На следующий день после смерти Фишер скончалась и ее мама Дэбби Роу.

Напомним, бывшая солистка группы "Лицей" умерла в своей ванной.