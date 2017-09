Кэти Холмс больше не скрывает свои отношения с Джейми Фоксом

Об этом пишет hellomagazine.

Вчера пара впервые за четыре года подтвердила свои отношения ― фотографы запечатлели их на прогулке по пляжу Малибу, недалеко от их особняка.

Джейми и Кэти держались за руки, смеялись, бегали друг за другом, а потом вернулись вместе домой. Пока снимки доступны эксклюзивно на Daily Mail.

Причина такой долгой игры в прятки кроется в соглашении о разводе, которое было заключено между Кэти и ее бывшим мужем Томом Крузом в 2012 году. Якобы Том потребовал от актрисы не выносить свои романы на публику в течение пяти лет. Кэти едва не нарушила этот пункт уже в следующем, 2013-м году. Тогда фотографы впервые запечатлели ее вместе с Джейми Фоксом во время танца на одном из благотворительных мероприятий. Чуть позже в интервью Entertainment Tonight Джейми назвал слухи о его романе с Кэти "смешными" и "выдуманными на 100 процентов".

