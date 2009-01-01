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Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе — СМИ

Сегодня, 10:47

Кэти и Орландо на протяжении всего концерта не скрывали чувств друг к другу, они обнимались, целовались.

Кэти Перри и Орландо Блум
Орландо Блум и Кэти Перри ru.hellomagazine.com
Инсайдеры сообщают, что известная певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум снова много времени проводят в компании друг друга.

Об этом пишет paparazzi.ru.

На днях пара была замечена вместе на концерте Эда Ширана в Лос-Анджелесе. Пара страстно целовалась, но старалась сделать так, чтобы их никто не заметил, прикрываясь козырьками бейсболок.

Кэти Перри
paparazzi.ru

По словам очевидцев, Кэти и Орландо на протяжении всего концерта не скрывали чувств друг к другу, они обнимались, целовались.

Напомним, информация о том, что Орландо Блум и Кэти Перри расстались появилась в начале марта. 

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Кэти Перри, Орландо Блум
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