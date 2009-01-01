Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе — СМИ

Кэти и Орландо на протяжении всего концерта не скрывали чувств друг к другу, они обнимались, целовались.

Орландо Блум и Кэти Перри ru.hellomagazine.com

Инсайдеры сообщают, что известная певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум снова много времени проводят в компании друг друга.

Об этом пишет paparazzi.ru.

На днях пара была замечена вместе на концерте Эда Ширана в Лос-Анджелесе. Пара страстно целовалась, но старалась сделать так, чтобы их никто не заметил, прикрываясь козырьками бейсболок.

По словам очевидцев, Кэти и Орландо на протяжении всего концерта не скрывали чувств друг к другу, они обнимались, целовались.

Напомним, информация о том, что Орландо Блум и Кэти Перри расстались появилась в начале марта.