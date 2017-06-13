Кэти Перри продает особняк в Лос-Анджелесе

Певица переехала в более закрытый район Беверли-Хиллз — в особняк, который купила в мае этого года за 18 миллионов долларов.
Об этом пишет popcornnews.
Сама Кэти решила сменить место жительства и переехала в куда более закрытый район Беверли-Хиллз — в особняк, который купила в мае этого года за 18 миллионов долларов. Там, где теперь живет Перри, также обитают Адель, Дженнифер Лоуренс, Камерон Диаз, Эштон Катчер, Николь Кидман и другие звезды — а сама зона находится под усиленной охраной, что, видимо, и привлекло Кэти в первую очередь.
Напомним, Бейонсе и Джей-Зи купили еще один особняк за 26 млн долларов.
фото trulia.com