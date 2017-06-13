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Кэти Перри продает особняк в Лос-Анджелесе

Сегодня, 17:06
Кэти Перри < >
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1 / 5 (trulia.com)

Певица переехала в более закрытый район Беверли-Хиллз — в особняк, который купила в мае этого года за 18 миллионов долларов.

Кэти Перри
Кэти Перри
Певица Кэти Перри решила избавиться от особняка в Лос-Анджелесе, который приобрела всего 4 с небольшим года назад, и выставила недвижимость на продажу за 9,5 миллионов долларов.

Об этом пишет popcornnews.

Сама Кэти решила сменить место жительства и переехала в куда более закрытый район Беверли-Хиллз — в особняк, который купила в мае этого года за 18 миллионов долларов. Там, где теперь живет Перри, также обитают Адель, Дженнифер Лоуренс, Камерон Диаз, Эштон Катчер, Николь Кидман и другие звезды — а сама зона находится под усиленной охраной, что, видимо, и привлекло Кэти в первую очередь.

Напомним, Бейонсе и Джей-Зи купили еще один особняк за 26 млн долларов.

фото trulia.com

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Кэти Перри, особняк, дом
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