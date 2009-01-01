Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом

Перри считает, что иногда любви просто недостаточно.

Кэти Перри и Орландо Блум dress-code.com.ua

Кэти Перри и Орландо Блум расстались в феврале этого года после десяти месяцев отношений, и с тех пор поклонники и СМИ регулярно обсуждали личную жизнь знаменитостей, пытаясь разобраться, забыли ли Перри и Блум друг друга и двигаются дальше, или все еще существует надежда на возобновление романа.

Об этом пишет graziamagazine.ru.

И недавно звезды дали повод думать, что они снова вместе: сначала их заметили вместе на концерте Эда Ширана, а после — на мотоцикле Блума, когда экс-возлюбленные отправились за покупками.

На днях Кэти рассказала в эфире программы Morning Mash Up на радио Sirius FM о том, что происходит между ней и Орландо.

"Я думаю, что люди приходят и уходят из твоей жизни, и это здорово, чтобы люди, которых вы любите, были рядом. Думаю, для меня нет какие-то крайностей. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше размываются границы", — заметила Кэти.

Кроме того, Перри считает, что иногда любви просто недостаточно. На ближайший год у Кэти запланирован тур в поддержку ее нового альбома Witness, и она планирует вложить в него максимум энергии. И уже сейчас, кроме репетиций перед гастролями в списке планов Перри — церемония вручения наград 2017 MTV Video Music Awards, которая пройдет на этих выходных.

Напомним, на днях пара была замечена вместе на концерте Эда Ширана в Лос-Анджелесе. Кэти и Орланд страстно целовалась, но старалась сделать так, чтобы их никто не заметил.