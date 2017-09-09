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Кети Топурия и рэпер Гуф вновь засветились вместе, опубликовано фото

Сегодня, 10:42

Кети и Леша решили вместе выйти в прямой эфир в приложении Instagram.

Кети Топурия
Кети Топурия Instagram
Солистка группы "A'Studio" Кети Топурия и рэп исполнитель Алексей Долматов, более известный, как Гуф, вновь заставили своих поклонников считать, что между ними есть романтическая связь.

Об этом пишет paparazzi.

Правда преследовали молодые люди совсем другую цель. Дабы расставить все точки над "i" и прекратить сплетни, Кети и Леша решили вместе выйти в прямой эфир в приложении Instagram.

Рассуждая на тему своей всего лишь дружбы, они не заметили, как начали кокетничать друг с другом.

Подписчики лишь в очередной раз обратили внимание на то, что Топурия и Долматов находятся на одной волне и прекрасно дополняют друг друга, как пара.

Таким образом, вопреки своим намерениям и ожиданиям, молодые люди заново всколыхнули лишь недавно затихшие разговоры об их отношениях.

Напомним, ранее Кети Топурия рассказала о расставании с мужем.

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Кети Топурия, рэпер Гуф, роман, отношения
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