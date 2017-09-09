Кети Топурия и рэпер Гуф вновь засветились вместе, опубликовано фото

Кети и Леша решили вместе выйти в прямой эфир в приложении Instagram.

Кети Топурия Instagram

Об этом пишет paparazzi.

Правда преследовали молодые люди совсем другую цель. Дабы расставить все точки над "i" и прекратить сплетни, Кети и Леша решили вместе выйти в прямой эфир в приложении Instagram.

Рассуждая на тему своей всего лишь дружбы, они не заметили, как начали кокетничать друг с другом.

Подписчики лишь в очередной раз обратили внимание на то, что Топурия и Долматов находятся на одной волне и прекрасно дополняют друг друга, как пара.

Таким образом, вопреки своим намерениям и ожиданиям, молодые люди заново всколыхнули лишь недавно затихшие разговоры об их отношениях.

Допис, поширений користувачем @therealguf Вер 9, 2017 о 1:30 PDT

Напомним, ранее Кети Топурия рассказала о расставании с мужем.