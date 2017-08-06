Кети Топурия рассказала о расставании с мужем

У солистки группы A'Studio роман с рэпером Гуфом.

Кети Топурия Instagram

Об этом пишет paparazzi.ru.

И вот исполнительница официально подтвердила расставание со своим мужем. В микроблоге она выложила фото Гейхмана и дочери Оливии и в подписи обратилась к отцу наследницы.

"Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы уже давно не вместе, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя люблю", — написала Кети.

Ранее сообщалось, что 31 января в прессе появилась шокирующая новость: у солистки группы A'Studio Кети Топурии страстный роман с рэпером Гуфом. Звезды встречаются уже около года, но тщательно скрывают свои отношения.

Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya l Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Сен 6 2017 в 6:45 PDT

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Авг 6 2017 в 6:30 PDT

Напомним, миллиардер Роман Абрамович разводится с красоткой Дашей Жуковой.