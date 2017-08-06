Кети Топурия рассказала о расставании с мужем

У солистки группы A'Studio роман с рэпером Гуфом.
Об этом пишет paparazzi.ru.
И вот исполнительница официально подтвердила расставание со своим мужем. В микроблоге она выложила фото Гейхмана и дочери Оливии и в подписи обратилась к отцу наследницы.
"Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы уже давно не вместе, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя люблю", — написала Кети.
Ранее сообщалось, что 31 января в прессе появилась шокирующая новость: у солистки группы A'Studio Кети Топурии страстный роман с рэпером Гуфом. Звезды встречаются уже около года, но тщательно скрывают свои отношения.
Напомним, миллиардер Роман Абрамович разводится с красоткой Дашей Жуковой.