Кевин Спейси может "сесть" за сексуальные домогательства

Против актера появились новые улики в деле о домогательствах
Обвинения поступили в полицию в "прошлую пятницу". Инцидент произошел в районе Ламбет, расположенном на юге британской столицы. По факту появления новых обстоятельств и обвинений Скотланд-Ярд организовал второе расследование.
"Сотрудники отдела по борьбе с насилием над детьми и с сексуальными преступлениями, занимаются расследованием", - отметили в полиции.
Имя потерпевшего не разглашают, его называют "жертва 2". Сотрудники правоохранительных органов пока что не предъявили актеру официальных обвинений.
Ранее Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает "жить как гей".