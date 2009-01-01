Кевин Спейси может "сесть" за сексуальные домогательства

Против актера появились новые улики в деле о домогательствах

Актера опять обвинили в сексуальных домогательствах Reuters

Американский актер Кевина Спейс опять оказался в центре секс-скандала. Guardian сообщает, что его обвиняют в домогательствах к мужчине, имевших место в Лондоне в 2005 году.

Обвинения поступили в полицию в "прошлую пятницу". Инцидент произошел в районе Ламбет, расположенном на юге британской столицы. По факту появления новых обстоятельств и обвинений Скотланд-Ярд организовал второе расследование.

"Сотрудники отдела по борьбе с насилием над детьми и с сексуальными преступлениями, занимаются расследованием", - отметили в полиции.

Имя потерпевшего не разглашают, его называют "жертва 2". Сотрудники правоохранительных органов пока что не предъявили актеру официальных обвинений.

Ранее Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает "жить как гей".