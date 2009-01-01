Кейт Хадсон переезжает к Брэду Питту и собирается родить от него — СМИ

Актриса готовится к переезду в особняк Питта вместе с сыновьями Райдером и Бингэмом.
Об этом пишет ivona, ссылаясь на Be Yahoo.
По информации инсайдеров, 37-летняя Кейт Хадсон и 53-летний Брэд Питт планируют стать родителями.
Источник сообщает, что Хадсон готовится к переезду в особняк Питта вместе с сыновьями Райдером и Бингэмом.
"Когда Брэд играет с детьми Кейт, он забывает о том, как скучает по собственным сыновьям и дочерям", — передает инсайдер, утверждая, что Бред очаровал детей Кейт.
Хадсон, наблюдая за общением Питта с ее сыновьями, предложила возлюбленному обзавестись общим ребенком.
"Кейт считает Брэда прекрасным отцом, к тому же она всегда хотела родить не менее троих ребятишек", – признался знакомый актрисы.