Кейт Хадсон переезжает к Брэду Питту и собирается родить от него — СМИ

Актриса готовится к переезду в особняк Питта вместе с сыновьями Райдером и Бингэмом.

Кейт Хадсон Instagram

Западные СМИ узнали о том, что популярная американская актриса Кейт Хадсон мечтает о третьем ребенке.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Be Yahoo.

По информации инсайдеров, 37-летняя Кейт Хадсон и 53-летний Брэд Питт планируют стать родителями.

Источник сообщает, что Хадсон готовится к переезду в особняк Питта вместе с сыновьями Райдером и Бингэмом.

"Когда Брэд играет с детьми Кейт, он забывает о том, как скучает по собственным сыновьям и дочерям", — передает инсайдер, утверждая, что Бред очаровал детей Кейт.

Хадсон, наблюдая за общением Питта с ее сыновьями, предложила возлюбленному обзавестись общим ребенком.

"Кейт считает Брэда прекрасным отцом, к тому же она всегда хотела родить не менее троих ребятишек", – признался знакомый актрисы.

Напомним, Брэд Питт выбросил все вещи Анджелины Джоли.