Кейт Миддлтон не имеет права давать автографы поклонникам

Сделано это было для того, чтобы никто не смог подделать подпись герцогини.

Кейт Миддлтон Instagram

Кейт Миддлтон является одной из самых популярных женщин Великобритании, поэтому неудивительно, что многие люди, увидев герцогиню, хотят взять у них автограф — однако даже не подозревают о том, что супруге принца Уильяма давать автографы поклонникам запрещено.

Об этом пишет popcornnews.

Несмотря на то, что Кейт постоянно общается с поклонниками, с удовольствием фотографируется с ними, пожимает им руки и приветливо общается, герцогиня не имеет права давать автографы. Многие были разочарованы тем, что герцогиня Кембриджская отказала им в автографе, но пресс-служба Кейт Миддлтон пояснила, что, выйдя замуж за принца Уильяма, она подписала документ, запрещающий давать автографы. Сделано это было для того, чтобы никто не смог подделать подпись герцогини, хотя Кейт никак не влияет на государственные вопросы и королевские дела, но все члены монаршей семьи должны блюсти безопасность. Фотографироваться с женой принца Уильяма никто не запрещает, поэтому поклонники с радостью пользуются этой возможностью.

Напомним, Кейт Миддлтон запрещает Джорджу и Шарлотте играть в компьютерные игры.