Кейт Миддлтон поразила платьем и дорогими украшениями на красной дорожке кинопремии

Свой женственный образ Миддлтон дополнила фамильными украшениями с бриллиантами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Reuters

12 февраля в лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта прошла церемония BAFTA 2017.

По красной дорожке прошлось много знаменитостей.

Среди почетных гостей — британские монархи — Кейт Миддлтон и принц Уильям, который с 2010 года является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Герцогиня Кембриджская появилась на красной дорожке в платье c цветочным принтом от Alexander McQueen из круизной коллекции 2016 года. Стоимость наряда точно не известна, так как сейчас его уже нет в открытой продаже, но вечерние платья от этого британского модного дома стоят от 4 тысяч фунтов (124 тысячи гривен). Свой женственный образ Миддлтон дополнила фамильными украшениями с бриллиантами.

Напомним, Кейт Миддлтон посоветовали взять модные уроки у Меган Маркл.