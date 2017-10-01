Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в продолжении саги "Аватар"

Съемки "Аватара" начались 25 сентября в Калифорнии.
Об этом пишет Deadline.
Последний раз они работали вместе 20 лет назад на съемках другого сверхуспешного фильма "Титаник".
"С первого нашего сотрудничества в "Титанике", которое было одним из самых плодотворных в моей карьере, мы с Кейт 20 лет пытались найти возможность поработать вместе. Мне не терпится увидеть, как она оживит Ронал (свою героиню - Авт.)", — заявил Кэмерон.
Собственно, кроме имени, о героине Уинслет больше ничего неизвестно. В новых частях "Аватара" будут также показаны уже знакомые персонажи, а главным злодеем останется воинствующий генерал Куоритч, которого играет Стивен Лэнг.
Съемки "Аватара" начались 25 сентября в Калифорнии. Все четыре предстоящих фильма Кэмерон снимает параллельно. Эту идею он позаимствовал у режиссера Питера Джексона во время его работы над трилогией "Властелин колец".
"Аватар 2" выйдет на экраны 18 декабря 2020 года, "Аватар 3" 16 декабря 2021 года и "Аватар 4" 19 декабря 2024 года. Первый "Аватар" стал самым кассовым фильмом всех времён, обойдя "Титаник", который удерживал рекорд в течение 12 лет.
Напомним, Вуди Аллен впервые снимет Кейт Уинслет в своем фильме.