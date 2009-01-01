Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся стать родителями в третий раз

Ким переживала, что не сможет так же сильно полюбить ребенка, рожденного суррогатной матерью.

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Пару месяцев назад стало известно, что 36-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст готовятся стать родителями в третий раз — с помощью суррогатной матери.

Об этом пишет Сплетник.

Сама Ким заявила, что пока не готова обсуждать эту информацию, уклончиво заявив лишь, что они с Канье "мечтают о третьем ребенке", но авторитетные инсайдеры уже все выяснили: ребенок появится на свет в конце января и сейчас звезды активно готовятся к пополнению в семействе.

"Вся семья невероятно счастлива. Ким несколько месяцев искала суррогатную мать, пока не нашла идеальную кандидатуру. Из-за проблем со здоровьем и опасений на этот счет, Ким поняла, что без помощи агентства по подбору суррогатной матери им с Канье не обойтись. Агентство стало связующим звеном и помогло найти здоровую женщину, которая идеально подошла для Ким и Канье. Они оба были полностью вовлечены в процесс и участвовали в поисках", — рассказал осведомленный источник журналу People.

Нанять суррогатную мать супруги решили после того, как у Ким возникли осложнения во время первой и второй беременностей: тогда у нее произошло глубокое приращение плаценты, что сделало роды Ким длительными и очень болезненными. Кроме того, Ким не нравилось, как меняется ее тело во время беременности, поэтому она пришла к выводу, что суррогатное материнство — идеальный выход для них с Канье.

Правда, Ким переживала, что не сможет так же сильно полюбить ребенка, рожденного суррогатной матерью, как если бы она выносила его сама: "Мне не дает покоя вопрос о том, какие чувства возникают между матерью и ребенком в случае суррогатного материнства. Я сама выносила и родила двоих детей. Я прошла этот путь дважды от начала и до конца и точно знаю, что ваш ребенок всегда чувствует вашу любовь, он находится прямо у вас под сердцем, прямо внутри вас. Вот почему я чувствую такую сильную связь со своими детьми. Интересно, чувствовала бы я то же самое, если бы моего ребенка выносила суррогатная мать?", — признавалась Кардашьян.

Видимо, все страхи удалось преодолеть, и теперь Ким и Канье просто готовятся к встрече с новым членом семьи.

Напомним, звезды уже воспитывают дочь Норт и сына Сейнта.