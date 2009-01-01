Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся стать родителями в третий раз

Ким переживала, что не сможет так же сильно полюбить ребенка, рожденного суррогатной матерью.
Об этом пишет Сплетник.
Сама Ким заявила, что пока не готова обсуждать эту информацию, уклончиво заявив лишь, что они с Канье "мечтают о третьем ребенке", но авторитетные инсайдеры уже все выяснили: ребенок появится на свет в конце января и сейчас звезды активно готовятся к пополнению в семействе.
"Вся семья невероятно счастлива. Ким несколько месяцев искала суррогатную мать, пока не нашла идеальную кандидатуру. Из-за проблем со здоровьем и опасений на этот счет, Ким поняла, что без помощи агентства по подбору суррогатной матери им с Канье не обойтись. Агентство стало связующим звеном и помогло найти здоровую женщину, которая идеально подошла для Ким и Канье. Они оба были полностью вовлечены в процесс и участвовали в поисках", — рассказал осведомленный источник журналу People.
Нанять суррогатную мать супруги решили после того, как у Ким возникли осложнения во время первой и второй беременностей: тогда у нее произошло глубокое приращение плаценты, что сделало роды Ким длительными и очень болезненными. Кроме того, Ким не нравилось, как меняется ее тело во время беременности, поэтому она пришла к выводу, что суррогатное материнство — идеальный выход для них с Канье.
Правда, Ким переживала, что не сможет так же сильно полюбить ребенка, рожденного суррогатной матерью, как если бы она выносила его сама: "Мне не дает покоя вопрос о том, какие чувства возникают между матерью и ребенком в случае суррогатного материнства. Я сама выносила и родила двоих детей. Я прошла этот путь дважды от начала и до конца и точно знаю, что ваш ребенок всегда чувствует вашу любовь, он находится прямо у вас под сердцем, прямо внутри вас. Вот почему я чувствую такую сильную связь со своими детьми. Интересно, чувствовала бы я то же самое, если бы моего ребенка выносила суррогатная мать?", — признавалась Кардашьян.
Видимо, все страхи удалось преодолеть, и теперь Ким и Канье просто готовятся к встрече с новым членом семьи.