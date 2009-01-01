Ким Кардашьян и Канье Уэст переживают кризис в отношениях

Канье стал молчаливым и замкнутым.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Instagram

Одна из самых известных пар Голливуда, Ким Кардашьян и Канье Уэст , сейчас переживает кризис.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на таблоид Ace Showbiz.

Пара не может найти общий язык из-за нервного срыва певца. Он стал молчаливым и замкнутым.

Кардашьян и Уэст готовятся снова стать родителями. Звезды наняли суррогатную мать, подписав с женщиной и представляющим ее агентством договор с суммой компенсации в 113,85 тысячи долларов.

Чтобы обеспечить безопасность женщине, повсюду, внутри дома и снаружи, были размещены камеры видеонаблюдения. Помимо этого были наняты шесть охранников, у которых есть свои автомобили. Сотрудники службы безопасности находятся рядом с женщиной круглые сутки. "Также в распоряжении суррогатной матери есть личный водитель",— сообщил источник

36-летняя Кардашьян и 40-летний Уэст воспитывают двоих общих детей — четырехлетнюю дочь Норт и полуторагодовалого сына Сэйнта. После рождения второго ребенка медики предупредили Ким, что третья беременность будет представлять угрозу ее жизни и здоровью.

Напомним, мама Ким Кардашьян поженила пару геев.