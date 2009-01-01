Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями до Рождества

Это будет еще одна девочка.

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Уже совсем скоро, до Рождества, Ким Кардашьян и Канье Уэст могут стать родителями в третий раз.

Об этом пишет popcornnews.

Поклонники реалити-звезды уже давно в курсе, что третьего ребенка для Ким и Канье вынашивает суррогатная мать, и изначально предполагалось, что он появится на свет в январе 2018. Однако, как уточнили инсайдеры Us Weekly, роды суррогатной матери состоятся еще до Рождества, то есть в первой половине декабря этого года.

Сами супруги официальных комментариев по поводу грядущего прибавления в семействе не давали, так что в точности никто не знает, кто родится у Ким и Канье и когда — по слухам, впрочем, это будет еще одна девочка.

Напомним, сестра Ким Кардашьян уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.