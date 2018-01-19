Ким Кардашьян назвала имя новорожденной дочери

Имя ребенка созвучно с названием американского города.
"Чикаго Уэст", написала звезда в своем аккаунте в Twitter.
Имя созвучно с названием американского города. В Чикаго вырос супруг-исполнитель манекенщицы, там он с юных лет был связан с музыкой, а родился в Атланте.
Chicago West. https://t.co/3MyLwcIzTh— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 19, 2018
Напомним, 15 января в семье Ким Кардашьян и Канье Уэст было пополнение — суррогатная мать родила "здоровую и красивую девочку". Пара поженилась в мае 2014 года, у нее раньше было двое детей — дочь Норт (родилась 15 июня 2013 года) и сын Сейнт (появился на свет 5 декабря 2015-го).