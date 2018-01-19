Ким Кардашьян назвала имя новорожденной дочери

Имя ребенка созвучно с названием американского города.

Ким Кардашьян написала, как зовут ее маленькую дочь instagram.com/kimkardashian

Американская актриса, фотомодель Ким Кардашьян сообщила, что рожденную им с мужем-рэпером Канье Уэстом суррогатной матерью девочку назвали Чикаго.

"Чикаго Уэст", написала звезда в своем аккаунте в Twitter.

Имя созвучно с названием американского города. В Чикаго вырос супруг-исполнитель манекенщицы, там он с юных лет был связан с музыкой, а родился в Атланте.

Напомним, 15 января в семье Ким Кардашьян и Канье Уэст было пополнение — суррогатная мать родила "здоровую и красивую девочку". Пара поженилась в мае 2014 года, у нее раньше было двое детей — дочь Норт (родилась 15 июня 2013 года) и сын Сейнт (появился на свет 5 декабря 2015-го).