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Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью и осиной талией

Сегодня, 12:56

37-летняя звезда реалити-шоу предстала перед подписчиками в пикантном образе.

Кардашьян
Ким Кардашьян поделилась новым откровенным фото kimkardashian/instagram
Американская теледива Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным откровенным фото.

На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в белом лифчике, еле прикрывающем ее пышную грудь, и белой мини-юбке.

Свой дерзкий образ Кардашьян дополнила ярким макияжем и легкой укладкой.

Подписчики оценили  такой наряд телезвезды,  и отметили, что фигура у Кардашьян потрясающая.

"Идеальные формы", "Просто бомба", "На твоей фигуре все выглядит красиво", "Выглядишь потрясающе, детка", - писали юзеры. 

Ранее Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго.
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