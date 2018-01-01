Ким Кардашьян раскрыла секрет, как ей удается быстро и эффективно похудеть перед важными событиями

37-летняя звезда не скрывает, что периодически позволяет себе побаловаться сладеньким и фаст-фудом.

Кардашьян умеет поражать своими формами. instagram.com/kimkardashian

Американская теледива, звезда реалити-шоу и светская львица, рассказала, как ей удается похудеть перед важными мероприятиями.

37-летняя звезда не скрывает, что периодически позволяет себе побаловаться сладеньким и фаст-фудом. При этом фигуре звезды можно только позавидовать. А избавиться от лишних объемов в талии накануне важных мероприятий Ким помогает строгая детокс-диета, пишет Glamour.

"Не за горами важное для меня мероприятие – Бал Института костюма Met Gala. Хотя я активно занимаюсь спортом, последнее время я ела много сладкого. Чтобы быстро вернуться в форму, я перехожу на эффективную детокс-диету", – рассказала Кардашьян.

Ее диета рассчитана на 10 дней, но подойдет далеко не всем. Хотя в рационе есть много довольно калорийных блюд (в том числе диетический шоколадный коктейль), однако с четвертого по шестой день разрешается пить лишь смузи и травяной чай. Остальные дни диеты не такие строгие.

"В день допускаются два приема пищи. Блюда должны быть низкокалорийными: например, салат с лососем и листьями горчицы, гуакамоле с овощными чипсами, суп из тыквы баттернат и салат или курица с салатом романо", – уточнила Ким.

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