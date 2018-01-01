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Ким Кардашьян в бикини занялась серфингом и похвасталась своими аппетитными формами

Сегодня, 03:09
Ким Кардашьян < >
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1 / 4 Ким похвасталась разнообразием купальников (instagram.com/kimkardashian)

Телезвезда выкладывает фотографии с отпуска.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отправилась на отдых, откуда публикует разнообразные пикантные фотографии.

Серию снимков манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки каждый собрал около двух миллионов лайков.

Ким показала богатое разнообразие купальников: на одних фото она позирует в персиковом бикини, в бассейне нежится в красном купальнике, на селфи в зеркале хвастается аппетитными формами в розовом купальном наряде.

Также телезвезда похвасталась умением удерживаться на плаву на доске для серфинга.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась фотографиями с отдыха.
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Ким Кардашьян, бикини, отдых, фото, формы
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