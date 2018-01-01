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Ким Кардашьян в пикантных позах продемонстрировала свои аппетитные формы

Сегодня, 17:10
Ким Кардашьян < >
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1 / 8 Кардашьян засветила пышные формы во время занятия йогой (Фото: dailymail.co.uk)

Звезда показала свою пышную грудь и знаменитую попу в нижнем белье.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян  отправилась с подругами на пляж Лос-Анджелеса.

Ким, которая раньше занималась по 5-6 раз в неделю кардиотренировками, пилатесом и силовым тренингом, решила сбавить темпы, и теперь занимается йогой. Во время очередной "вылазки" с подругами, вездесущие папарацци и застали фигуристую звезду, отсняв множество знойных кадров, передает Daily Mail.

Изначально знойная брюнетка была одета в шорты с высокой талией и серый топ, но затем девушки разделись до нижнего белья, и Ким засветила огромные ягодицы в трусах с высокой посадкой. Пока Ким снимала с себя одежду, фотографы крупным планом отсняли ее оголенную попу.

Ранее Ким Кардашьян в нижнем белье похвасталась пышной грудью.

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Теги:  
Ким Кардашьян, фигура, попа
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