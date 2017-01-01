Ким Кардашьян впервые показала публике свою новорожденную дочь, фото, видео

Глаза, нос и губы малышки можно было слегка разглядеть.

Издание Daily Mail опубликовало первые фото Ким Кардашян с дочкой Чикаго, ранее до этого Ким не появлялась на публике с новорожденным ребенком.

Ким была одета в былую майку и серые штаны Yeezy с пятидюймовыми сапогами из змеиной кожи, пишет издание.

В объектив папарацци звезда попала случайно, когда выходила из медицинского центра в Лос-Анджелесе – очевидно, после планового медосмотра малышки. Ее сопровождали няня и охранник

Хотя лицо ребенка едва ли можно было увидеть, когда она была вплетена в одеяла, ее глаза, нос и губы можно было слегка разглядеть.

Напомним, Кардашьян сообщила, что суррогатная мать родила им с мужем-рэпером Канье Уэстом здоровую и красивую девочку.