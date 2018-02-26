Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго

Знаменитость выложила трогательное фото в Instagram.
На своей странице в Instagram звезда выложила милое фото с Чикаго с эффектом из Snapchat с ушками и носиком.
"Крошка Чикаго", - коротко подписала изображение Кардашьян, держа малышку на руках.
Подписчики не сдержались от умиления и засыпали звездную маму комплиментами.
"Какая маленькая красотка!", "Какая милашечка!", "О Боже, какая милаяяя", - писали юзеры.
Напомним, что 15 января этого года суррогатная мать родила Ким Кардашян и Канье Уэсту дочь. Девочка стала третьим ребенком знаменитых супругов. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта.
Ранее Ким Кардашьян появилась на публике в темном платье с глубоким декольте.