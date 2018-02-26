Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго

Знаменитость выложила трогательное фото в Instagram.

Телезвезда поделилась милым селфи kimkardashian/instagram

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которой 15 января суррогатная мать родила третьего ребенка, впервые поделилась фотографией дочери в своем Instagram.

На своей странице в Instagram звезда выложила милое фото с Чикаго с эффектом из Snapchat с ушками и носиком.

"Крошка Чикаго", - коротко подписала изображение Кардашьян, держа малышку на руках.

Подписчики не сдержались от умиления и засыпали звездную маму комплиментами.

"Какая маленькая красотка!", "Какая милашечка!", "О Боже, какая милаяяя", - писали юзеры.

Напомним, что 15 января этого года суррогатная мать родила Ким Кардашян и Канье Уэсту дочь. Девочка стала третьим ребенком знаменитых супругов. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)Фев 26, 2018 в 1:55 PST

Ранее Ким Кардашьян появилась на публике в темном платье с глубоким декольте.