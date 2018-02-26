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Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго

Сегодня, 01:41

Знаменитость выложила трогательное фото в Instagram.

Кардашьян
Телезвезда поделилась милым селфи kimkardashian/instagram
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которой 15 января суррогатная мать родила третьего ребенка, впервые поделилась фотографией дочери в своем Instagram.

На своей странице в Instagram звезда выложила милое фото с Чикаго с эффектом из Snapchat с ушками и носиком.

"Крошка Чикаго", - коротко подписала изображение Кардашьян, держа малышку на руках.

Подписчики не сдержались от умиления и засыпали звездную маму комплиментами.

"Какая маленькая красотка!", "Какая милашечка!", "О Боже, какая милаяяя", - писали юзеры.

Напомним, что 15 января этого года суррогатная мать родила Ким Кардашян и Канье Уэсту дочь. Девочка стала третьим ребенком знаменитых супругов. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта. 

Ранее Ким Кардашьян появилась на публике в темном платье с глубоким декольте.
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