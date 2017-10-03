Ким Кэтролл из-за съемок в сериале "Секс в большом городе" не смогла стать матерью

Она реализовывала свои материнские инстинкты на молодых актрисах.

Ким Кэтролл Instagram

Звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл наконец объяснила, почему она больше не хочет сниматься в продолжении знаменитого телешоу и почему так и не родила ребенка.

Об этом пишет ivona.

Ким Кэтролл стала героиней нового выпуска британского ток-шоу Life Stories с Пирсом Морганом, которому и рассказала, в чем причина ее нежелания сниматься в сериале, а заодно призналась, на какие жертвы ей пришлось пойти ради шоу.

Оказывается, именно из-за изнурительных съемок Ким так и не родила детей.

В 1998 году, когда началась работа над сериалом "Секс в большом городе", 41-летняя Ким Кэтролл и ее тогдашний муж Марк Левинсон всерьез задумывались об ЭКО, так как оба мечтали о ребенке. Но из-за сумасшедшего графика актрисе пришлось отказаться от этого.

"Я работала над сериалом по 19 часов в день, в выходные я только заканчивала работу, утром субботы. Утро понедельника начиналось в 4.45, а съемочный день завершался в час-два ночи. Как бы я смогла совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что не буду иметь детей", — призналась 61-летняя Ким.

По словам актрисы, она реализовывала свои материнские инстинкты на молодых актрисах и была им не биологической матерью, но "мамой, тетушкой и подругой".

Еще одной причиной, почему Кэтролл не хочет сниматься, являются ее отношения с коллегами по сериалу. После окончания Секса в большом городе они практически не общались.

"Мы никогда не были друзьями. Мы были коллегами. В каком-то смысле это гораздо лучше, потому что вы четко разграничиваете профессиональное и личное. Когда сериал закончился, мы перестали видеться. У них у всех были дети, я была на 10 лет старше, плюс после завершения съемок я стала редко бывать в Нью-Йорке. Единственное, что нас связывало и что у нас было общего, — это сериал. Но он закончился. Неприятно, что сейчас никому из них не придет в голову просто позвонить и спросить как дела", — сказала Ким.

Допис, поширений Лазерная эпиляция без боли (@my.depil) Жов 9, 2017 о 7:00 PDT

Напомним, продолжения сериала "Секс в большом городе" не будет.