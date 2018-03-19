Кинокритики назвали ТОП-11 худших фильмов 2018 года

Эксперты охарактеризовали ленты, которые не оправдали ожиданий.

Знаменитый и ожидаемый поклонниками фильм "Пятьдесят оттенков свободы" уже назвали провальным Открытые источники

Американские кинокритики Тим Робей, Робби Коллин и Эд Пауэр назвали наиболее провальные фильмы наступившего года

Для The Telegraph обозреватели сообщили перечень кинолент, которые не оправдали ожиданий массового зрителя.

11 худших фильмов 2018 года:

1. "Опасный бизнес"

2. "Поезд на Париж"

3. "Пятьдесят оттенков свободы"

4. "Парадокс Кловерфилда"

5. "Винчестер"

6. "12 отважных"

7. "Ознакомься с новыми обстоятельствами"

8. "Красный воробей"

9. "Двигайся как пантера"

10. "Колесо чудес"

11. "Кролик Петрик"

Напомним, после секс-скандала в Голливуде, вызванного домогательствами известного продюсера Харви Вайнштейна к актрисам, Equity (профсоюз актеров Великобритании) разработал новые правила съемок постельных сцен.