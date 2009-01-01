Киркоров призвал Россию бойкотировать "Евровидение-2017"

Артист никак не может смириться с поражением своего подопечного Сергея Лазарева.

Филипп Киркоров Instagram

Российский певец Филипп Киркоров призвал РФ отказаться от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Киеве.

Об этом пишет life.ru.

Певец призвал Россию не участвовать в этом году в "Евровидении-2017". "Мне неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать. Я глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью", — сказал Киркоров.

Кроме того, артист никак не может смириться с поражением своего подопечного Сергея Лазарева, который занял третье место в "Евровидении-2016". "Я не оспариваю победу певицы из Украины Джамалы: за нее также голосовали жители Европы, как за Сережу Лазарева. Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее, в то время как люди отправляли СМС за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль. Настолько очевидна предвзятость и сведение счетов с Россией, что мне абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, которая игнорирует мою страну, причем так грубо и так некрасиво", — отметил он. Киркоров призвал "уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок". "Я бы вообще никого не отправлял туда в этом году!" — подчеркнул он.

Напомним, Филипп Киркоров может сесть за решетку на шесть лет.