Kishe выбрал "Мисс Адреналин-2017"

Всего для участия в конкурсе было отобрано 10 финалисток.

Андрей Kishe Instagram

Недавно в Карпатах состоялся конкурс красоты "Мисс Адреналин 2017".

Певца Kishe, как истинного ценителя женской красоты, нередко приглашают в жюри подобных конкурсов.

Не смог он пройти мимо и в этот раз.

Участниц конкурса отбирали не только по внешнему виду, а и по умению кататься на лыжах или сноуборде, что тоже не чуждо Андрею. Ни для кого не секрет, что певец и вся его семья каждый год отправляется в горы кататься.

Kishe: "Не знаю, какой по счёту раз я сижу в жюри конкурса красоты, но точно первый раз оцениваю мастерство катания на лыжах. Это оказалось совсем не сложно, ведь мне этот вид спорта очень близок".

Всего для участия в конкурсе было отобрано 10 финалисток, все получили специальные призы от партнёров. Победительница выиграла 20 тысяч долларов. Примечательно, что победила девушка, которую утвердили на роль главной героини клипа Kishe "До весни", который снимали в конце осени 2016 года, однако по состоянию здоровья девушка не смогла приехать на съёмки.

В конце вечера Kishe исполнил свои песни, а танцевальный дуэт "Koresha" зажгли своими танцами зал так, что уже к концу первой песни танцевали все.

Трёхлетняя Алисия Instagram

Андрей решил воспользоваться случаем и в своём семействе выбрать "Мисс Андреналин". Несколько дней покатавшись на лыжах, единогласно было принято решение, что "Мисс Адреналин семьи Kishe" стала трёхлетняя Алисия, младшая дочь исполнителя, которая в этом году впервые самостоятельно поехала на лыжах.

Напомним, названа победительница конкурса "Мисс Мира-2016.