Китайские пограничники приняли Лолиту за мужчину

Певицу около получаса держали на границе.
На своей странице в Instagram она выложила видео, в котором поделилась, сто китайский пограничник перепутал ее с мужчиной.
По словам Лолиты, мужчина долго рассматривал ее паспорт, после чего ушел с ним куда-то на 15 минут, а затем вернулся с переводчиком.
"Они обменялись мнениями между собой, потом переводчик мне сказал: "Ты зеньсина или мусина?"", - рассказала она.
Певица добавила, что она растерялась, но ответила так, что еще минут пять пограничники не могли понять значение ее слов.
"Я растерялась и ответила: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", — вспомнила певица.
После этого ей все же удалось пересечь границу.
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