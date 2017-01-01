"Классная попка". В Сети расхвалили фото участницы группы "НеАнгелы" в купальнике

Снимок артистки за день собрал в соцсети тысячи отметок нравится.

Виктория Смеюха выложила в Сеть фото в купальнике instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 9 тысяч отметок нравится и много позитивных отзывов интернет-пользователей.

"Прекрасная", — считает beverlylife_. "Супер фотка. Ноги от ушей!", — отметила devchonkaksiushka. "Классная попка)", — написал _mavrikiy_. "Трудяга и красотка)", — похвалила артистку valentyna.anytnelav.

Виктория Смеюха выложила в Сеть фото в купальнике instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха сообщала, что отдыхала в Кении и вляпалась там в историю — повредила ногу, на нее наклеили несколько кусков пластыря. Узнать больше об инциденте можно здесь.