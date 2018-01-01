"Классные ляхи". Каменских взбудоражила фанатов стройной фигурой: фото

Исполнительница продемонстрировала результат систематических тренировок.

Настя Каменских сделала спорт своим увлечением Instagram Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских показала спортивное фото, на котором можно рассмотреть прекрасную фигуру знаменитости.

Исполнительница опубликовала в Instagram снимок со стадиона, на котором она регулярно занимается спортом.

Похудевшая и подтянутая фигура Каменских вызвала шквал одобрительных комментариев подписчиков и ценителей таланта певицы. Большинство фанатов восхищаются напором и силою воли знаменитости, которая смогла скинуть лишние килограммы.

"Классные ляхи", "Красотка", "Настя-худышка", "Нереальная", "Какая вы красивая. Глаза радуются", - написали подписчики блога певицы в комментариях.

Instagram Настя Каменских

Напомним, ранее Каменских поделилась снимком, на котором она позирует в нежно-розовом костюме из толстовки и мини-шортиков, подчеркивающих стройные ноги знойной красотки.

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