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"Клевая попа": Настя Каменских соблазнительно позировала в спортивном наряде

Сегодня, 17:38

Новое фото артистки взволновало фанатов.

Каменских
Новое фото артистки взволновало фанатов kamenskux/instagram
Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой фотографией своей спортивной коллекции.

На снимке, который Каменских выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в пикантной позе. Исполнительница стоит опираясь руками на стену и выпячивая попу назад. Она одета в спортивный топ и легинсы.

Снимок певицы буквально за пол часа оценили в более чем 17 тысяч лайков. Поклонники оставили сотни восторженных комментариев.

"Классная фотка! ", "Сексбомба", "Клевая попа", "Просто космос", "Красотка", - писали фанаты. 

Ранее в Сети похвалили фото Насти Каменских в скромном образе.
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Настя Каменских, спорт, одежда, топ
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