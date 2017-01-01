Кличко и Шварценеггер не поделили крендель на вечеринке "белых сосисок", опубликовано фото

Кличко и Большой Арни встретились на горнолыжном курорте в Китцбюэле.

Кличко и Шварценеггер не поделили крендель Facebook.com

Во время вечеринки на горнолыжном курорте в Австрии экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и американский актер и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не поделили крендель с кунжутом.

"Арнольд Шварценеггер и Владимир Кличко во время 27-й ежегодной вечеринки Weisswurst Party в отеле Stanglwirt", — говорится в сообщении фан-паблика братьев Кличко в Facebook.

Кличко и Большой Арни встретились на горнолыжном курорте в Китцбюэле, 19 января, где каждый год проходит множество зимних праздников и вечеринок. Там проходит ежегодная грандиозная Weisswurst Party (дословно "Праздник белых сосисок") приуроченная к традиционным лыжным гонкам с горы Ханенкамм, собирающим из года в год огромное количество зрителей и болельщиков.

Напомним, ранее Шварценеггер записал обращение к Виталию Кличко.