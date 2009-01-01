Сегодня, 12:17 RSS

Кличко подарил Панеттьери индейские украшения ручной роботы

Сегодня, 10:48

Фото украшений Хайден опубликовала у себя на странице в Twitter. 

Хайден Панеттьери,
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Instagram
Украинский боксер Владимир Кличкой сделал подарок на 14 февраля возлюбленной.

Об этом пишет kp.ua.

Хайден Панеттьери получила на День влюбленных украшения ручной работы, сделанные коренными американцами — индейцами. Это два ожерелья, сделанные из натуральных камней.

Фото украшений Хайден опубликовала у себя на странице в Twitter. "Мой подарок ко дню Валентина от моего возлюбленного. Украшение ручной роботы от коренных индейцев. Спасибо тебе моя любовь", — написала Хайден.

Панеттьери
фото: twitter.com

Накануне Кличко напомнил своим подписчикам в микроблоге о Дне святого Валентина и призвал не забывать о вторых половинках.

"Эй, ребята, сегодня Валентинов день. Помните о своей возлюбленной и покажите ей свою любовь", — написал он в "Твиттере".

Напомним, Владимир Ткаченко подарил Алене Мозговой музыкальный подарок.

Теги:  
Кличко, подарок, Панеттьери, индейские украшения
ПО МАТЕРИАЛАМ: