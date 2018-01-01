"Клоун губастый!": фанаты Ани Лорак жестко отреагировали на ее селфи

Певица поделилась фото, на котором пристально смотрит в камеру.

Лорак поделилась новым селфи instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фото, которое вызвало у них волну негодования.

На селфи, который Лорак опубликовала на своей странице в Instagram, она пристально смотрит в камеру, выпячивая губы.

Поклонники певицы жестко отреагировали на это фото, обвинив ее в чрезмерном использовании косметологических процедур и походам к пластическому хирургу.

"Аня, Аня, зачем же эти косметологические излишества…", "На лошадь страшную стала похожа!", "Не потеряйте, пожалуйста, свою яркую индивидуальность. Стандартам можно чудить с пластикой, а Вам-нет! Станете стандартом", "На индейку похожа - дочь "Верного силикона", "Страшная и старая стала!", "Клоун губастый!", - возмущались подписчики.

Однако истинные фанаты Лорак расхвалили ее снимок, и назвали самой красивой.

"Вот это кошечка, красавица!", "Гипнотический взгляд", "Красотка!", "Ты непревзойденная", - писали юзеры.

Фанаты раскритиковали селфи Лорак instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак покрасовалась в соблазнительной кофточке.

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