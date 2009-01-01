Ко дню рождения Кузьми "Скрябина" грузинская группа невероятно перепела его песни

Так музыканты почтить память Андрея, которому сегодня, 17 августа, должно было исполнится 49 лет.
Об этом пишет 24tv.ua.
Так музыканты почтить память Андрея, которому сегодня, 17 августа, должно было исполнится 49 лет.
Видео грузинские исполнители сняли на фоне грузинских гор и в стиле традиционного грузинского многоголосия. Музыканты также использовали народные инструменты.
В съемках видео приняла участие украинская пара молодоженов. Они действительно поженились в день съемок, поэтому попали в кадр.
Андрей Кузьменко "Скрябин" трагически погиб в феврале 2015 года. Тогда известие о его смерти шокировало всю Украину.
Напомним, Злата Огневич перепела песню Скрябина.