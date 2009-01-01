Кобзон об участии Самойловой в "Евровидении-2017": Россия на коляске

Он выступил против ее участия в конкурсе.

Иосиф Кобзон Facebook

Певец Иосиф Кобзон прокомментировал участие российской певицы Юлии Самойловой в песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Об этом пишет tvzvezda.ru.

Кобзон выступил против участия Самойловой в конкурсе. По его словам, не стоит давать повод русофобам издеваться над Россией. Кобзон отметил, что Самойлову можно было бы отправить на этот конкурс, если бы он проходил в любой другой стране, но только не на Украине.

"Я бы запретил давать повод русофобам нервничать по этому поводу, что Россия на коляске, вот такая Россия на коляске, как и певица. Если бы был конкурс паралимпийцев, это одно, а когда она выйдет наряду со своими коллегами, здоровыми… Зачем взывать к жалости, у кого? У тех, кто ненавидит нашу страну? Это большая ошибка. Любая другая страна, но только не Украина", — отметил Кобзон.

Напомним, ранее Шендерович прокомментировал выбор России на "Евровидение-2017": придумали, как насолить Украине.