"Когда я впервые увидел его, то перестал дышать": Рики Мартин рассказал о своем муже

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1 / 4 Рики Мартин в январе вступил в брак с бойфрендом (instagram.com/ricky_martin)

Артист рассказал о своей любви.

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин впервые рассказал, как он познакомился с мужем, и почему ему пришлось так долго скрывать свою ориентацию.

В эксклюзивном интервью журналу Attitude он рассказал о своем избраннике, шведском художнике Джване Йосефе, и поделился, как развивался их роман.

"Я списался с ним онлайн и мы общались так полгода, просто отправляя друг другу сообщения о жизни и разных проблемах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Но когда я впервые увидел его, я перестал дышать. Во время первой встречи я сказал "Я женюсь на этом парне". И, пожалуй, он подумал так же, только сказал мне об этом чуть позже", - вспомнил свои первые эмоции певец.

Он также рассказал по каким причинам скрывал свою сексуальную ориентацию.

"Я полностью отдавал себя карьере. Я не открывался для новых отношений, и я не только о романтических отношениях. Я просто не хотел, чтобы люди знали о моей ориентации. Я боялся, что если я сяду и проведу с ними больше двух часов, то они узнают все обо мне, узнают мою природу. Я потратил много энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию", - сообщил певец.

Ранее Рики Мартин подтвердил, что вступил в брак с бойфрендом.