"Колхозница!". Ани Лорак позировала в скромном образе, фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 19 часов они собрали более 89 тысяч лайков.
На фото певица позирует завязывающей в узел края рубашки. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Колхозница!", — написал litvinov937. "Красотулька", — похвалила myklyuklina. "Крутая! Стильная! Лучезарная!", — считает juliannovgorod.
Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам артистки, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".
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