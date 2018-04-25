Коллеги рассказали о состоянии Преснякова после инфаркта

Близкие уверяют, что музыканту уже гораздо лучше.

Владимир Пресняков-старший выздоравливает после инфаркта Фото: Instagram/Владимир Пресняков-старший

"Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома", - цитирует Агутина РИА Новости.

Пресс-секретарь музыканта заявила, что инфаркт у Преснякова-старшего случился еще неделю назад, он несколько дней провел в реанимации, а затем был переведен в обычную палату.

"Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", - ранее рассказала журналистам супруга его сына, Владимира Преснякова-младшего — певица Наталья Подольская.

Напомним, ранее бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в связи с заражением инфекцией, которая попала в кровь. Экс-президент попал в больницу спустя сутки после похорон своей супруги Барбары.

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