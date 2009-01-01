Комбат-Батяня: Савченко шокировала Раду своим костюмом, опубликованы фото

Савченко дополнила образ берцами на шнуровке.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду в специфическом костюме.

Лидер "Общественно-политической платформы" надела тонкую стеганую куртку с трикотажными рукавами цвета хаки и защитного цвета брюки с накладными карманами, сообщает "Страна".

Савченко дополнила образ берцами на шнуровке.

В сессионном зале Надежда побыла около 10 минут, все время что-то активно просматривая на своем смартфоне Blackberry, после чего покинула рабочее место.





Напомним, ранее Савченко удивила журналистов своим пышным красным платьем.