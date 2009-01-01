Комик Делиев: Если появятся деньги, то буду снимать "Маски-шоу"

Раньше он снимал для всего СНГ, шоу показывали в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане.

Известный комик рассказал, что с удовольствием возобновил бы съемки "Масок-шоу".

Об этом актер и режиссер Георгий Делиев рассказал на чате в "Главреде".

"Конечно у шоу "Маски-шоу" была бы такая же популярность, как и раньше. Может быть, даже больше была бы. Даже есть сценарии. Раньше я снимал для всего СНГ. Нас показывали в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане — везде. Сейчас производство фильмов в нашей стране рассчитано только на показ в нашей стране в основном. Поэтому если возникнет возможность освоения таких бюджетов, появятся деньги для осуществления проекта, подобного "Маски-шоу", то, конечно же, я буду снимать. Артисты готовы, авторская группа готова — все у нас есть", — рассказал Делиев.

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Напомним, известный актер Георгий Делиев намеренно избегает политических новостей, чтобы "не засорять свой разум".