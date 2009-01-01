Комната для медитаций и длинный диван: в Киев приехал Стинг

По городу музыканта будет сопровождать личная охрана.

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Певец уже прибыл в Киев, пишет ТСН.

Его самолет приземлился в аэропорту Борисполь сегодня, 5 октября, днем.

По городу музыканта будет сопровождать личная охрана. Также он потребовал, чтобы в день концерта на площадке дежурила швея, а во время выступления — врач. На случай, если у него возникнут проблемы со связками.

В гримерке музыкант захотел видеть вазоны с цветами и длинный диван. Среди желаний — также комната для медитации. Кроме этого, в райдере Стинга есть несколько бутылок белого и красного вина.

Напомним, стал известен райдер группы Depeche Mode.