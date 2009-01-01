Композитор Пугачевой написал песню для Миссис Мира и спел с ней дуэтом

Лора Суперфин считает, что песня "Королева ночи" стала для нее пророческой.

Лора Суперфин и Алексей Малахов Пресс-служба

Украинская певица Лора Суперфин, получившая в прошлом году титул Миссис Мира на конкурсе "Миссис Объединенных Наций 2016" на Ямайке, подготовила премьеру песни "Королева ночи" в дуэте с украинским композитором Алексеем Малаховым.

Именно Алексей является автором песни для дуэта.

Кстати, в качестве певца Малахов заявляет о себе впервые. До этого его песни исполняли многие известные артисты — Дима Коляденко, Альбина Джанабаева, Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров и даже Алла Пугачева. Особый резонанс в общество произвела новая песня Алексея Малахова "Копеечка", исполненная Аллой Пугачевой в канун нового года. Дело в том, что в тексте композиции имеются слова: "Нам всем нужна копеечка. В такие времена. Любовь согреет души нам... И вы —держитесь там!". Песня сразу приобрела ореол скандальности, поскольку у многих фрагмент из нее ассоциировался с известным высказыванием Дмитрия Медведева в Крыму.

Лора Суперфин считает, что песня "Королева ночи" стала для нее пророческой, поскольку Алексей Малахов написал ее задолго до того, как она стала Миссис Мира. "На тот момент у меня даже в планах не было поехать на международный конкурс "Миссис Объединенных Наций 2016". Уже после поездки на Ямайку, после своей победы я вспомнила об этой песне и решила ее записать", — рассказывает певица.

Премьера песни состоялась в Киеве на торжественном ланче в честь победы на конкурсе в сентябре прошлого года. Тогда Лора исполняла композицию сольно. А в начале этого года Миссис Мира и автор песни решили порадовать своих поклонников дуэтным исполнением "Королева ночи". Аранжировку для нее сделал постоянный соавтор Константина Меладзе и многих других исполнителей Сергей Грачев.

Вскоре песня появится в эфирах украинских радиостанций. В перспективе Лора и Алексей планируют снять на нее клип.

Напомним, певица Illaria презентовала песню для "Евровидения-2017".